Architektur in Stuttgart: Von wegen elitär – die Tiny Houses der Stuttgarter Weissenhofsiedlung

Ein cooles Haus für eine große Familie unter 100 Quadratmeter? Hat es schon gegeben in Stuttgarts Weissenhofsiedlung. Wer die Mini-Häuser entworfen hat – und wer sie zerstörte.
Schwierig ist es dieser Tage, eine passende Bleibe zu finden in Stuttgart. Und das war vor hundert Jahren nicht anders. Die zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts waren, was den Wohnungsbau betrifft, eine äußerst spannende Zeit. „Kein Teil der Architektur ist so sehr Ausdruck und Ergebnis des Wesens einer Zeit wie das Stadtgebilde“, sagte der Architekt Theodor Fischer, der in Stuttgart gelehrt und das Kunstgebäude am Eckensee entworfen hat.