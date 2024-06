Die höchste Auszeichnung des Landes für beispielhaftes Bauen wurde von Landesbauministerin Nicole Razavi in Stuttgart verliehen.

Bereits Anfang des Jahres war die Freude bei allen Beteiligten groß, dass es die Achert-Schule unter die drei Nominierten für den Staatspreis Baukultur in der Kategorie „Bauen für Bildung und Forschung“ geschafft hatte. Jetzt ist es offiziell, dass die Sanierung des sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) aus den 70er Jahren sogar den Spitzenplatz in dieser Kategorie belegt hat.

Insgesamt hatten sich 235 Projekte auf neun Kategorien für den renommierten Preis beworben.

Unter den Preisträgern sind so prominente Bauten wie die neue Stadtbahn Karlsruhe mit einer U-Bahnhaltestelle, der Kulturbahnhof in Aalen oder das Collegium Academicum in Heidelberg.

Eine Team-Leistung

„Der Preis ist eine Auszeichnung für das gesamte Team aus Architekturbüro, städtischer Bauverwaltung und der Schulgemeinschaft der Achert-Schule, die beim Projekt an einem Strang gezogen haben und die Sanierung so erfolgreich gemeistert haben“, freut sich Bürgermeisterin Ines Gaehn, die den Preis am Dienstag, 26. Juni, in Stuttgart stellvertretend für alle Beteiligten entgegennahm.

Schulleiter Stephan Keßler bedankte sich auf der Bühne: „Wir hätten niemals damit gerechnet, dass ausgerechnet unsere Schule diese bedeutende Auszeichnung erhält. Die Stadt Rottweil hat mit der Sanierung einen sehr wichtigen Beitrag für unsere sonderpädagogische Arbeit geleistet. Den Preis verstehen wir daher auch als Anerkennung und Wertschätzung für unsere Schülerinnen und Schüler, die nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens stehen.“

Die Achert-Schule ist ein sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) und wurde ursprünglich in den 1970er-Jahren erreichtet. Foto: Nico Pudimat

Gemeinsam mit dem Rottweiler Architekturbüro Löffler hat die Stadt den Schulbau aus den 1970er-Jahren, der für ein Sozialpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum und Grundschulförderklassen genutzt wird, saniert und umgebaut. „Es hat sich gelohnt, bei dieser Baumaßnahme immer sehr konsequent das Ziel im Auge zu behalten. Dazu hat auch gehört, nicht immer mit der ersten Idee zufrieden zu sein. Die erfolgreiche Umsetzung war nur möglich, weil bei dem Projekt wirklich alle Beteiligten eng zusammengearbeitet haben, ganz besonders die Schule selbst und Markus Löffler als Architekt“, so der städtische Fachbereichsleiter Hochbau und Gebäudemanagement Erik Fiss.

Kinderfreundlicher Ort

Das markante zweigeschossige Sichtbeton-Gebäude mit schweren Holzeinbauten sei ein typisches Beispiel für zeitgenössische Beton-Architektur gewesen, so die Jury des Staatspreises. Im Zuge der Sanierung wurde die Schule energetisch, haus- und brandschutztechnisch saniert und von Schadstoffen befreit. Ebenso wurden alle Wand-, Decken- und Bodenoberflächen und Fenster erneuert und ein gläserner Aufzugsturm errichtet.

Die Jury begründete ihre Entscheidung so: „Der gereinigte Sichtbeton kontrastiert nun im Innern mit hellen Trennwänden und Akustikdecken, farbigen Fußböden, Treppen und Leuchten sowie industriell wirkenden, rahmenlosen Innenverglasungen und unbehandelten Stahlgeländern. Durch die Umbau- und Sanierungsmaßnahmen wurde aus dem Gebäude ein transparenter, kinderfreundlicher Ort.“