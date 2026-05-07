Architektur entdecken: Open House Basel lädt zum Blick hinter die Fassaden ein

Open House Basel öffnet die Türen zu mehr als 100 besonderen Gebäuden im Dreiland. Der Raum Basel erweist sich dabei einmal mehr als internationales Architekturzentrum.
Historische Stadtpaläste, futuristische Hochhäuser, elegante Hotels, hippe Hostels, Arbeiterhäuser oder Wohnen im Stil der klassischen Moderne, massiver Beton oder unverleimtes Holz – Bauen war in Basel und Umgebung war schon immer auf der Höhe der Zeit. Dieses baugeschichtliche Erbe und spannende Lösungen für Gegenwart und Zukunft lassen sich am kommenden Wochenende auf ganz besondere Weise entdecken, nämlich mittendrin statt nur davor.