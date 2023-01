22 Steimle Architekten aus Stuttgart konnten mit dem Entwurf eines Gebäudeensembles nahe des Ludwigsburger Bahnhofs bei den besten Wohnbauten des Jahres überzeugen. Weitere Preisträger aus Stuttgart und Ostfildern finden sich in der Bildergalerie. Foto: Callwey Verlag/Brigida González

Weil bezahlbarer Wohnraum fehlt, müssen neue mehrgeschossige Wohnbauten her. Welche Lösungen ambitionierte Architekten realisiert haben, zeigt der Award „Wohnbauten des Jahres 2022“ – mit Siegern aus Stuttgart, Ostfildern und Ludwigsburg.















Alle reden vom Wetter. Doch niemand unternimmt etwas dagegen, soll Mark Twain einst treffend festgestellt haben. So ähnlich verhält es sich auch mit dem Wohnungsbau in Deutschland. Alle reden andauernd über den Mangel an Wohnraum, nur dass keiner etwas dagegen unternimmt, am wenigsten die Verantwortlichen in der Politik und der Immobilienbranche.