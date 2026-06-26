Architektur-Bäder: Stilvoll abtauchen – Stuttgarter Architekten und ihre coolen Schwimmbäder

Drinnen oder draußen abkühlen können sich gestaltungsaffine Menschen in Schwimmbädern im Land, entworfen von Stuttgarter Architekten. Ein Klassiker-Tipp ist auch dabei.
Gerade vergangenen Sommer ist das Bad Berg komplett fertig saniert gewesen, der schicke Gastro-Pavillon stand gut da und kann auch weiterhin genossen werden. Nur schwimmen kann man nicht, denn es gab bei einer Wartung einen erheblichen Schaden, der muss behoben werden und das dauert den ganzen Sommer. Designaffine Mineralbad- und Freibadschwimmer müssen ausweichen. Wir stellen Ziele vor, die von Stuttgarter Architekten entworfen wurden – und einen Klassiker.