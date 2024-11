Architektur Ausstellung: Opernhäuser für alle

9 Mit Vorbildcharakter: Operaparken, Kopenhagen von Cobe Architects. Foto: copenhagen drone/DAM

Das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt zeigt eine Ausstellung über deutsche und europäische Sanierungsprojekte. Nicht nur bei der Stuttgarter Oper, auch andernorts explodieren die Kosten. Die Schau macht klar, woran es liegt.









Wenn alle Boomer geschlossen in Rente gehen, wird es teuer. Ungemein geburtenstark waren die Fünfziger und Sechziger auch im Bereich Theaterbau – fast jede Großstadt in Deutschland leistete sich nach dem Krieg neue oder wiedererrichtete Theatergebäude. Ausgedient haben diese in die Jahre gekommenen Häuser aber noch längst nicht. Nach einer Sanierung sollen die allermeisten ihren Betrieb wieder aufnehmen. Auch das ist extrem teuer. Und dauert extrem lange.