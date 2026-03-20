Architekt stellt Projekt vor: 2,7 Millionen für Kita-Umbau in Altenheim

„Das war wohl die teuerste Sitzung aller Zeiten.“ Mit diesen Worten beendete Ortsvorsteher Jochen Strosack (FW) die Sitzung des Ortschaftsrates. Zuvor hatte das Gremium, gemeinsam mit den Ratskollegen aus Müllen, dem 6,3-Millionen-Projekt Feuerwehrgerätehaus zugestimmt. Dem folgte dann der Umbau des Kindergartens Erlenweg, dessen Gesamtkosten jetzt erstmals beziffert wurden, auf 2,7 Millionen Euro. Beides muss freilich noch vom Gemeinderat bestätigt werden.

Architekt Stephane Bourgeois vom Büro Lieb in Freudenstadt stellte das Projekt vor, das nicht nur die Sanierung des Altbaus vorsieht, sondern auch den Anbau von zwei Gruppenräumen, den Einbau eines Bistros, das es bisher noch nicht gibt, sowie eine Küche. „Die Sanitärräume werden komplett saniert werden ebenso wie das Flachdach. Der Eingangsbereich wird künftig von Osten her mit einem Foyer versehen und von allen Gruppenräumen kann man künftig über einen Schmutzfang in den Außenbereich gelangen“, sagte Bourgeois.

Im laufenden Jahr sind 1,5 Millionen Euro im Haushalt eingestellt

Die alte Heizung werde ersetzt durch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, alle neuen Räume erhalten eine Fußbodenheizung. Auf dem flachen Teil des Daches könne eine PV-Anlage errichtet werden, auf dem restlichen Dach erlaube die Statik das nicht. Die Kosten gab der Architekt mit 2,7 Millionen Euro brutto an, davon entfielen 1,2 Millionen Euro auf die reinen Baukosten und knapp 800 000 Euro auf die technischen Anlagen wie Heizung und Elektrik. Auf Nachfrage von Seiten der Räte gab Sieglinde Meinlschmidt vom Bauamt die Höhe des Zuschusses mit 36 Prozent an. Im laufenden Jahr sind 1,5 Millionen Euro im Haushalt eingestellt, im kommenden Jahr eine Million. Der Rest muss überplanmäßig gebucht werden.

Oliver Stockmayer (SPD) fragte nach, ob denn Schimmelbefall festgestellt worden sei. „Bei einer Besichtigung im vergangenen Jahr roch es im Bewegungsraum richtig muffig“, meinte er. Bourgeois antwortete, dass man die Ursache im Keller gefunden habe: „Das wird als allererstes beseitigt.“ Meinlschmidt bestätigte, dass dies untersucht worden sei: „Ein Schimmelbefall wurde nicht festgestellt.“

Baubeginn

Den Baubeginn mit den vorbereitenden Arbeiten setzte Bourgeois auf Ende des Jahres. Die richtigen Arbeiten sollen im Sommer kommenden Jahres angegangen werden. Ziel sei es, den laufenden Kindergartenbetrieb auch während der Bauphase aufrechtzuerhalten. Meinlschmidt: „Das Büro beschäftigt sich intensiv damit, dass das gut über die Bühne geht.“ Ortsvorsteher-Stellvertreter Gerhard Moser (CDU), der neben dem Kindergarten wohnt, bot augenzwinkernd an: „Wenn die Kinder aufs Klo müssen, können sie zu mir kommen.“