Architekt stellt Projekt vor: 2,7 Millionen für Kita-Umbau in Altenheim

Die Kosten für die Sanierung und Umbau des Kindergartens Erlenweg waren Thema im Altenheimer Rat. Architekt Stephane Bourgeois hat das Projekt vorgestellt.
„Das war wohl die teuerste Sitzung aller Zeiten.“ Mit diesen Worten beendete Ortsvorsteher Jochen Strosack (FW) die Sitzung des Ortschaftsrates. Zuvor hatte das Gremium, gemeinsam mit den Ratskollegen aus Müllen, dem 6,3-Millionen-Projekt Feuerwehrgerätehaus zugestimmt. Dem folgte dann der Umbau des Kindergartens Erlenweg, dessen Gesamtkosten jetzt erstmals beziffert wurden, auf 2,7 Millionen Euro. Beides muss freilich noch vom Gemeinderat bestätigt werden.