Arche in Furtwangen: Kunstvoll bemaltes Porzellan zu sehen

1 Gerhard Buchmann (Zweiter von rechts), Vorsitzender des Geschichts- und Heimatvereins Furtwangen, erläutert den Gästen, unter ihnen Bürgermeister Herdner, die Intention der Guttenberg-Ausstellung in der „Arche“. Ganz rechts Elisabeth Guttenberg Foto: Gerhard Dilger Die Winterausstellung in der „Arche“ zeigt Geschirr von Jenny Guttenberg mit Furtwanger Motiven – und außerdem ein ganz besonderes Stück.







Seit Mitte November bis zum 1. Februar 2026 gibt es wieder eine Ausstellung im Museum „Gasthaus Arche“ zu einem Thema, das sich um eine Kombination aus handbemaltem Geschirr von Jenny Guttenberg und den dort verwendeten Motiven (Furtwanger Bauernhöfe und Häuser) dreht. Bei der Vernissage für geladene Gäste gab Gerhard Buchmann, der Vorsitzende des Furtwanger Geschichts- und Heimatvereins, eine kleine Einführung. In vielen Furtwanger Haushalten finden sich Teile des von Jenny Guttenberg, der Ehefrau des langjährigen und fast schon legendären Furtwanger Landarztes Fritz Guttenberg, gestalteten Porzellans. Die Gäste, unter ihnen Bürgermeister Josef Herdner, ließen sich erklären, wie es zu der Ausstellung kam. Bei einem Rundgang konnten sich die Gäste von der Konzeption überzeugen.