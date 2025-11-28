Arche in Furtwangen: Kunstvoll bemaltes Porzellan zu sehen
Gerhard Buchmann (Zweiter von rechts), Vorsitzender des Geschichts- und Heimatvereins Furtwangen, erläutert den Gästen, unter ihnen Bürgermeister Herdner, die Intention der Guttenberg-Ausstellung in der „Arche“. Ganz rechts Elisabeth Guttenberg Foto: Gerhard Dilger

Die Winterausstellung in der „Arche“ zeigt Geschirr von Jenny Guttenberg mit Furtwanger Motiven – und außerdem ein ganz besonderes Stück.

Seit Mitte November bis zum 1. Februar 2026 gibt es wieder eine Ausstellung im Museum „Gasthaus Arche“ zu einem Thema, das sich um eine Kombination aus handbemaltem Geschirr von Jenny Guttenberg und den dort verwendeten Motiven (Furtwanger Bauernhöfe und Häuser) dreht. Bei der Vernissage für geladene Gäste gab Gerhard Buchmann, der Vorsitzende des Furtwanger Geschichts- und Heimatvereins, eine kleine Einführung. In vielen Furtwanger Haushalten finden sich Teile des von Jenny Guttenberg, der Ehefrau des langjährigen und fast schon legendären Furtwanger Landarztes Fritz Guttenberg, gestalteten Porzellans. Die Gäste, unter ihnen Bürgermeister Josef Herdner, ließen sich erklären, wie es zu der Ausstellung kam. Bei einem Rundgang konnten sich die Gäste von der Konzeption überzeugen.

 

Im ersten Raum geht es an einer Wand auch um Fotos der Familie Guttenberg, die von der ebenfalls anwesenden Schwiegertochter des Ehepaars zur Verfügung gestellt wurden. Elisabeth Guttenberg ist die Ehefrau des 2022 verstorbenen ältesten Guttenberg-Sohns Michael. Es geht weiter in insgesamt drei Räumen mit ausgewählten Teilen des Services, daneben die Fotos aus der Entstehungszeit der Motive wie auch aktuelle Bilder der gezeigten Höfe, Häusle und Wegkreuze sowie Bildstöcke. Außerdem gibt es als besonderes Ausstellungsstück ein Puppenhaus zu sehen, das Fritz Guttenberg für seine Kinder gefertigt hat.

Die Ausstellung ist sonntags von 14 bis 17 Uhr im Rahmen von Führungen zugänglich. Das Team der „Arche“ bietet Kaffee und Kuchen sowie Vesper an.

 