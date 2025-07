Nagold hat einen archäologischen Park! Und was für einen: Am Fluss leben dort bald Menschen wie in der Steinzeit. Das behauptet jedenfalls eine Infotafel am Ufer.

Er hat es also wieder getan. Oder ist es eine Sie? Oder gar eine ganze Gruppe? Ist ja auch egal: Jedenfalls tauchte in Nagold zum wiederholten Mal eine täuschend echte Infotafel in der Öffentlichkeit auf, die es mit der Wahrheit nicht allzu ernst nimmt. Dafür aber dem Betrachter eine volle Breitseite Humor serviert.

Zum 1. Mai vor zwei Jahren tauchte die erste gefakte Infotafel am Nagold-Ufer auf der Wiese vor der Musikschule auf. Damals ging es um Strom, der an der Nagold produziert, in Flaschen abgefüllt und im Pfandsystem vertrieben wird.

Diesmal tauchte der Maischerz erst zum Sommer auf. Wann genau? Das weiß niemand so richtig. Jedenfalls sorgte die Infotafel erst in diesen Tagen für Aufsehen. Allzu alt dürfte sie also noch nicht sein.

Die Tafel sieht täuschend echt aus

Und sie hat es in sich. Das Konzept ist wieder ähnlich: Die Tafel sieht täuschend echt aus. Logos der EU, der Stadt Nagold und des Landes Baden-Württemberg gaukeln Seriosität vor. Und sorgen damit wohl auch dafür, dass die große Tafel und deren Inhalt erst beim zweiten Hinschauen so richtig ins Auge fallen. Nämlich dann, wenn man das Foto auf der professionell gestalteten Tafel betrachtet: Steinzeitmenschen sind da zu sehen, wie sie am Flussufer stehen.

Und wirklich: Diesmal beschäftigt sich der verspätete Maischerz mit der Steinzeit. So wird ein „Archäologischer Park an der Nagold“ beworben. Und darunter steht neben der EU-Flagge geschrieben: „Europäisches Biosphären-Schutzgebiet Klasse P2“.

Geklonte Steinzeitmenschen am Ufer

Das klingt soweit doch noch alles ganz plausibel. Wirklich stutzig wird der unbedarfte Passant h erst, wenn er den Text darunter liest. Demnach entsteht am Nagold-Ufer ab April 2026 „mit Fördermitteln der EU“ ein Archäologischer Park. Und dieser wird vor Leben strotzen: „Geklonte Steinzeitmenschen werden an den Ufern der Nagold ausgesetzt, um ihr Jagd- und Sozialverhalten wissenschaftlich zu erforschen.“

So richtig rund wird der Scherz durch viele weitere Details, wie dem Logo vom „Ideenland Baden-Württemberg“ und ganz fachlich orientiert vom IEAT – also dem „Institut für experimentelle Archäologie in Tübingen“.

Der Maischerz vor zwei Jahren: Strom wird demnach in Pfandflaschen abgefüllt. Foto: Heiko Hofmann

Zudem gibt eine Karte Auskunft über den Bereich des Schutzgebiets. Das beginnt am Standort der Tafel (an der Brücke vor dem E-Werk) und zieht sich bis zur Graf-Brücke am Stadion hin.

Achso, und ein paar Verhaltenstipps sind der Infotafel auch zu entnehmen. Laute Geräusche gilt es zu vermeiden, das erhöht die Chance, einen Steinzeitmenschen zu sehen. Auch Pflanzen pflücken ist verboten. Warum? „Die hiesige Flora wird zur Ernährung der Steinzeitmenschen benötigt.“

Aggressive Reaktionen?

Drohnen und Blitzlichtfotografie sind ebenfalls verboten. Der interessierte Parkbesucher erfährt: „Fluggeräusche und grelle Lichter wirken auf Steinzeitmenschen bedrohlich und führen eventuell zu aggressiven Reaktionen.“

Zudem gehören Hunde an die Leine, und die Wege dürfen nicht verlassen werden. Weiter wird gebeten: „Hinterlassen Sie keinen Abfall“. Denn: „Neuzeitlicher Abfall kann eine tödliche Gefahr für Steinzeitmenschen darstellen.“ Wieder etwas dazugelernt!