Archäologische Forschung: Nur Rom und Athen? Demokratie hat breitere Wurzeln

Dass die Demokratie von den alten Griechen erfunden wurde, lernt man in der Schule. Jetzt sagen Forscher: Das ist eine sehr eurozentrische Sicht - es gibt Ursprünge rund um die Welt.
Berlin - Die Akropolis mit dem Parthenon hoch über Athen gilt als bekanntestes Symbol für die antiken Ursprünge der Demokratie. Auch das Wort wurde hier erfunden, zusammengesetzt aus "demos" (Volk) und "kratos" (Macht). Später herrschte der Senat über die römische Republik, abgeleitet von "res publica", die öffentliche Sache.