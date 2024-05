1 Zur Zeit der 3. Dynastie vor etwa 4700 Jahren bis zur 13. Dynastie vor etwa 3600 Jahren führte der Nil erheblich mehr Wasser als heute. Foto: Imago/Panthermedia

Die Lage berühmter ägyptischer Pyramiden in der Wüste fernab vom Nil hat Forscher lange rätseln lassen. Nun zeigt eine neue Studie: Dutzende der Bauwerke wurden an einem Seitenarm des breiten Stroms errichtet, der schon vor langer Zeit versiegte.









Ein bisher unbekannter Seitenarm des Nils könnte erklären, weshalb viele ägyptische Pyramiden in der Wüste errichtet wurden. Der Seitenarm des breiten Stroms dürfte 64 Kilometer lang und 200 bis 700 Meter breit gewesen sein und den Transport von Steinen mit Schiffen ermöglicht haben, schreibt eine Gruppe um Eman Ghoneim von der University of North Carolina in Wilmington in der Fachzeitschrift „Communications Earth & Environment“. Damit ist er erheblich größer als bisher bekannte Flussarme in Pyramidennähe, die später verlandeten.