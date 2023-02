Archäologie in Rottenburg

1 Auf diesem Grundstück in der Sülchenstraße, nur wenige Meter vor dem Kreisverkehr am Eugen-Bolz-Platz, könnte auch schon zu römischen Zeiten eine Straßenkreuzung gelegen haben. Foto: Begemann

Um einen Neubau in der Sülchenstraße umsetzen zu können, wird es im März archäologische Ausgrabungen geben. Vermutet wird an der Stelle, wo 24 Wohneinheiten entstehen sollen, eine römische Straßenkreuzung.









Volker Derbogen als Betriebsleiter der Wohnbau Rottenburg (WBR) erläuterte in der jüngsten Sitzung des Betriebsausschusses der Wohnbau Rottenburg das Bauvorhaben und die Eckpunkte der archäologischen Rettungsgrabung.

„Die Gefahr bei der archäologischen Rettungsgrabung ist, dass wir mit unserem Bauvorhaben länger brauchen, wenn diese länger andauern sollte.“ Daher, auch und gerade aus diesem Grund, habe man den Betriebsausschuss der WBR mitgenommen, so dass er zumindest Kenntnis darüber erhält. „Wenn man gar nichts findet bei dieser Schürfung, geht alles natürlich schneller.“

Sechs Monate soll gegraben werden

Sechs Monate wird seitens der Archäologen gegraben, danach wird die Stelle freigegeben. Angeregt hatte die archäologische Rettungsgrabung das Landesamt für Denkmalpflege. Nur unter der besonderen Auflage der archäologischen Grabung darf an dieser Stelle, unter der Reste der römischen Stadt „Sumelocenna“ vermutet werden, gegraben und gebaut werden. So erteilte das Regierungspräsidium Tübingen bereits im Dezember die Baugenehmigung mit Entwässerungsgenehmigung. Die Ausgrabung ist für März geplant.

Kosten der Ausgrabungen trägt der Bauherr

Die Kosten für sämtliche archäologische Rettungsmaßnahmen hat die Bauherrschaft zu tragen – im Wirtschaftsplan der WBR sind im Jahr 2023 daher 450.000 Euro dafür verankert. Ein Rottenburger Unternehmen stellte sich für diese Rettungsgrabungs-Arbeiten als wirtschaftlichster Anbieter heraus, doch sind in diesem Angebot bezüglich einer archäologischen Untersuchung weder die Abfuhr des abzuräumenden Materials noch ein notwendiger Strom- und Wasseranschluss enthalten. Daher war für die Abfuhr des Bodens – einschließlich dem notwendigen Bauzaun – eine separate Preisanfrage notwendig geworden. Das von der Wohnbau Rottenburg beauftragte Architekturbüro geht von einem geschätzten Aufwand in Höhe von circa 40.000 Euro brutto aus – dabei handelt es sich um Kosten von rund 30.000 Euro, die ohnehin anfallen würden. Der Wasser- sowie der Stromanschluss werden von den Stadtwerken Rottenburg eingerichtet. Das für den Neubau der Wohnanlage notwendige Baufeld konnte bereits in der vegetationsarmen Zeit abgeräumt werden.

Da die Rettungsgrabungen über einen längeren Zeitraum andauern werden, wurde seitens der Betriebsleitung der WBR vorgeschlagen, diese Grabungen vorzuziehen. Den terminlichen Zeitplan werde dies nicht beeinträchtigen, so Derbogen. „Und wenn man bei der Rettungsgrabung nichts findet, geht es auch schneller“, meinte er. Jetzt startete die Beauftragung der archäologischen Grabungen. Der Betriebsausschuss ging bei der Entscheidung mit und gab grünes Licht.