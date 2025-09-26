Archäologie in Basel-Stadt: Wenn Skelette spannende Geschichten erzählen

In Kleinbasel werden neue Leitungen im Boden verlegt. Das ruft die Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt auf den Plan, die spannende Entdeckungen macht.
Das Dröhnen von Baumaschinen erfüllt die enge Rheingasse auf Kleinbasler Seite. Mit mehreren Stößen der Baggerschaufel fallen Teile des historischen Gewerbekanals in der Baugrube zusammen. Einst führte er das vom Riehenteich stammende Wasser in die Stadt, das bis zu 64 Wasserräder antrieb. Zu bestimmten Zeiten durften auch Abwasser in den in Kleinbasel offen verlaufenden Kanal eingeleitet werden. Dies war auch unproblematisch, zumindest bis die Basler Chemie Abfälle über die Teiche entsorgte.