Archäologie hautnah erleben: Ein Tag im Land der Trossinger Dinosaurier

An der Saurierfundstelle wird seit dem 8. Juni wieder gegraben. Bei einem Tag der offenen Grabung am Sonntag, 28. Juni, gibt es für Besucher viele Informationen.

Rainer Schoch vom Staatlichen Naturkundemuseum Stuttgart ist zum fünften Male wieder vor Ort an der Rutschete, der inzwischen weltweit bekannten Trossinger Saurierfundstelle. Es werden in diesem Jahr drei Skelette, die bereits im vergangenen Jahr gesichtet wurden, geborgen, so der Ausgrabungsleiter.

Das Grabungsteam arbeitet hoch motiviert unter erschwerten Bedingungen bei starker Hitze unter einem aufgestellten Pavillon. „Wir können keine Pause machen, denn die Grabung kostet Geld“, sagt der Grabungsleiter, „und wenn täglich ein Skelett gefunden wird, ist das doch toll.“ Rainer Schoch zeigt einen etwa 90 Zentimeter langen Oberschenkelknochen und weitere Teile eines etwa zehn Meter großen Saurierskeletts.

Das Skelett ist wie die meisten anderen auch, nicht komplett, da Teile davon von anderen Tieren aufgefressen wurden. Man müsse sich dieses Skelett so vorstellen, als wenn sich ein großer Vogel Strauß hingesetzt habe, so Schoch. Das zweite Skelett liegt etwas weiter unten, ist bereits in Gips gelegt und mit Folie versehen zum Abtransport, während das dritte noch präpariert werden muss.

Das Kuriose an diesen Skeletten: „Diese drei Tiere haben sich nie getroffen“, erklärt Rainer Schoch, „zwischen allen dreien liegen etwa eine Million Jahre“. Meist fehle an den Skeletten der Kopf. „Diese Skelettteile sind sehr grazil, da Saurier nahe Verwandte von Vögeln sind.“ Generell sei jeder Fund anders. Dieser entpuppe sich „als Riesenvieh“, allerdings fehle die Wirbelsäule. „Diese wurde vermutlich weggefressen.“

Es gehe ja auch nicht darum, ständig neue komplette Skelette zu finden. Der Blick richte sich auch nach der damaligen Fauna und anderen Tieren. „Das Grabungsteam ist international und die Kollegen bringen die unterschiedlichsten Erfahrungen in Biologie und Geologie mit“, betont Rainer Schoch. Hier an der Rutschete habe es alles zwischen Savanne und Steppe gegeben.

Aktuell handelt es sich um den Fund mit der Nummer 115 seit der ersten Grabung im Jahr 1911. „In den Jahren, seit wir hier wieder graben, haben wir rund 13 Skelette gefunden.“ An jeder anderen Saurierfundstelle wäre man froh, nur ein Skelett zu finden. „Aber hier ist der ganze Berg voll“, freut sich der Grabungsexperte. Sein Lob galt vor allem Volker Neipp, dem Leiter des Museums Auberlehaus und der Stadt Trossingen. Aber auch den an der aktuellen Grabung beteiligten Firmen, die mit Bagger und weiterem schwerem Gerät, sowie Lastwagen beteiligt sind, um den großen anfallenden Abraum wegzufahren.

Viele Saurierskelette – viel Grabungsarbeit

Rund 10.000 Kubikmeter Material werden momentan an der Rutschete bewegt. Dies sei etwa soviel wie in der ersten Grabungszeit vor 120 Jahren. „Damals wurde aber alles mit Muskelkraft gemacht.“ So sollen auch die alten vorhandenen Pläne mit den neuen Funden ergänzt werden. „Am Ende haben wir einen riesigen Plan, auf dem zu ersehen ist, wo die Skelette gefunden wurden. Und diese Pläne wollen wir in eine physische Einheit bringen.“

Wo Skelette gefunden wurden, sollen Kopien dieser Skelette, später vielleicht auch mal Originale, eingesetzt werden. Doch zunächst gilt es, das große Gelände einzuzäunen. Dazu gelte auch Gelder zu generieren, beschreibt Volker Neipp. Vor zwei Jahren hat das Land Baden-Württemberg bereits 50.000 Euro zur Verfügung gestellt. Diese Förderung, die jetzt ausläuft, wurde vor allem zur Zahlung der Bagger, Maschinen und Lkw verwendet. Man hoffe zwar auf weitere Fördergelder des Landes, als weiteres sei eine Art Sponsoring angedacht.

Dinosaurierpark der Archäologie an der Rutschete

Im Gelände sollen Plattformen mit Exponaten, vielen Informationen und Aussichtspunkten errichtet werden, so die Idee von Neipp und Schoch. „Wir verkaufen das Ganze als Module, bis wir irgendwann ein Dach über diese bekommen. Dann haben wir etwas, das es noch nirgendwo gibt“, freut sich Schoch und Neipp ergänzt: „Das wird ein geschichtlicher touristischer Punkt.“

Der Traum von Volker Neipp und Rainer Schoch aus der Rutschete ein Besucherzentrum zu machen, wird sich jetzt in Schritten sukzessive verwirklichen. Begonnen hat er vor 19 Jahren ganz klein. Neipp denkt mit Blick auf die aktuellen Funde gleichzeitig daran, im Museum Auberlehaus die Paläontologie umzugestalten. „Wir wollen mit der Rutschete und dem Naturkundemuseum später einmal eine Trinität bilden“.

Tag der offenen Grabung

Tag der offenen Grabung Der Tag der offenen Grabung findet am Sonntag, 28. Juni von 10 bis 17 Uhr statt. Zeitgleich ist das Museum Auberlehaus geöffnet und von dort die Anreise an die „Rutschete“ ausgeschildert. Der Eintritt für die Rutschete und das Museum kostet für Erwachsene 7,50 Euro. „Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt, denn wir haben einen Bildungsauftrag“, betont Museumsleiter Volker Neipp. „Wir haben viel zu erzählen“, sagt Rainer Schoch, der gemeinsam mit drei Wissenschaftlern seines Grabungsteams Rede und Antwort stehen wird, und weiß: „Manche Kinder verstehen es auf ihre Art sogar besser als Erwachsene.“ Wenn jemand selbst Hand anlegen möchte beim Graben, ist dies ebenso möglich.