Megalith-Stein gestohlen Ungewöhnliches Diebesgut aus 5000 Jahre altem Grab

Dass der gewaltige Megalith-Stein an dem Steinzeit-Grab bei Immekath in der Altmark fehlte, fiel auf. Der Dieb ist inzwischen verurteilt. Wie steht es sonst um Raubgräber in Sachsen-Anhalt?