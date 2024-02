Archäologe bei der Lahrer VHS: Neue Erkenntnisse über die Römer im Schwarzwald

1 Auf dieser Wiese bei Wittelbach hat Heiko Wagner Funde aus der Römerzeit gemacht. Foto: Wagner

Im Schuttertal und im übrigen Schwarzwald wurden zahlreiche Relikte aus der Römerzeit entdeckt. Archäologe Heiko Wagner stellte bei einem Vortrag bei der Volkshochschule Lahr seine Forschung und Funde vor. Besonderes Glück hatte er in Seelbach.









„Wenn kein Römer da ist, wird nicht darüber berichtet“, merkte Heiko Wagner scherzhaft an. Der freiberufliche Archäologe ist Experte für römische Funde in der Region und hielt auf Einladung der Lahrer VHS einen Vortrag über die römische Besiedlung im Schuttertal und im mittleren Schwarzwald. Dass der Begriff Römer Aufmerksamkeit auf sich zieht, traf am Dienstagabend zu – der Saal war voll.