1 Bot einen abwechslungsreichen Konzertabend auf hohem künstlerischen Niveau: das Arcademia Sinfonica. Foto: Meinert Foto: Schwarzwälder Bote

Kultur: Arcademia begeistert Zuhörer

"Musik aus Wien" – so war der Konzertabend mit der Arcademia Sinfonica am Sonntag in der Balinger Stadthalle überschrieben. Dass die Musiker damit richtig lagen, zeigte das begeisterte Publikum.

Balingen. Das Eröffnungsstück des Abends war das "Klavierkonzert Nr. 1 d-moll opus 15" von Johannes Brahms, mit dessen Komposition Brahms jedoch – entgegen dem Konzerttitel "Musik aus Wien" – 1854 in Düsseldorf begann. Vollendet wurde das Werk in Detmold. Die Uraufführung erfolgte 1859 in Hannover; in Wien hielt sich Brahms erst ab 1862 und dauerhaft ab 1872 auf.

Das Brahms'sche Werk ist geprägt vom Selbstmordversuch seines Freundes Robert Schumann und Brahms’ unerfüllter Liebe zu dessen Frau Clara: Der erste Satz (Maestoso) wird in der Einleitung von einer düsteren und melancholische Stimmung beherrscht; mehrere Tempo- und Tonartwechsel zeichnen eine aufgerührte Gefühlswelt, in der sich dramatische Phasen mit melancholischen abwechseln.

Im zweiten Satz (Adagio) löst sich die aufgeladene Stimmung des ersten Satzes in eine versöhnend anmutende Klangsprache – es entsteht eine Atmosphäre der Gelöstheit, der die Musiker mit moderater Agogik intensiven Ausdruck verliehen.

Der Finalsatz (Rondo: Allegro non troppo) ist durch den perlenden Charakter der Motive gekennzeichnet, verstärkt durch die exakten Pizzicati der Streicher. Im Klavierpart wechseln anspruchsvolle Läufe mit Doppeltrillern in beiden Händen mit cantablen Passagen.

Solist des Konzerts war Hansjacob Staemmler. Er beeindruckte mit virtuosem pianistischem Können und verschmolz mit dem Orchester zu einer homogenen und zugleich äußerst flexiblen Einheit: Die musikalischen Dialoge zwischen Soloinstrument, einzelnen Solostimmen, Registergruppen und dem Gesamtorchester erfolgten nahtlos und beweglich. Unter dem temperamentvollen Dirigat Dietrich Schöller-Mannos entstand ein stets ausgewogener Gesamtklang, der durch lebendige Agogik und fein abgestufte Dynamik gefiel.

Als Zugabe bot Staemmler einen Vorgeschmack auf den zweiten Konzertteil und schuf zugleich den musikalischen Übergang, indem er als "Gruß aus Wien" einen "kleinen Ländler" von Franz Schubert in F-Dur vortrug. Die schlichte und beinahe volkstümliche Komposition erhielt durch den mit ausgeprägter Agogik gestalteten Vortrag einen beinahe konzertanten Charakter.

Nach einer kurzen Umbaupause, in der der "Schwarze Koloss" – wie Schöller-Manno den Konzertflügel augenzwinkernd bezeichnete – von der Bühne weichen musste, folgte mit Franz Schuberts "Sinfonie Nr. 3 in D-Dur" ein musikalisches Kontrastprogramm: Schubert hat diese Sinfonie als 18-Jähriger "in einer Phase großer Lebensfreude innerhalb weniger Wochen komponiert", wie Schöller-Manno erklärte.

Die vier Sätze der Sinfonie zeugen von der unkonventionellen Kreativität Schuberts: Im Gegensatz zu Brahms, der sich weitgehend an den Form- und Satzregeln der "Wiener Klassik" orientiert, bricht Schubert mit einigen Gepflogenheiten. So folgt auf das Hauptthema im ersten Satz nicht dessen Wiederholung, sondern eine Weiterentwicklung der Einleitung, die später zum Bestandteil der Reprise wird.

Der erste Satz ist von einem heiteren, tänzerischen Duktus geprägt, dessen sinfonische Klangfülle eine überschwängliche Lebensfreude zum Ausdruck bringt. Im Satz wechseln sich die Tempoangaben "Adagio maestoso" und "Allegro con brio" ab: Majestätische Beschwingtheit kontrastiert mit feurigem Tempo. Das Arcademia Sinfonica präsentierte sich als homogener und zugleich wandlungsfähiger Klangkörper von mitreißender Energie.

Der zweite Satz (Allegretto) lässt mit seiner verspielten Leichtigkeit an idyllisches Landleben denken und wurde vom Orchester mit spürbarer Spielfreude interpretiert. Die dreiteilige Liedform des Satzes erweckt ein Gefühl von Vertrautheit.

Der dritte Satz (Menuetto vivace) wird bestimmt durch den Wechsel zwischen verschiedenen Besetzungen und Registergruppen. Im an Walzerklänge erinnernden Mittelteil dominiert ein gefühlvoller Dialog zwischen Oboe (Timea Megyesi) und Fagott (Detlef Reikow).

Im Finalsatz (Presto vivace) setzten die exakten Einwürfe der Trompeten dem klanglichen Feuerwerk der Streicher zusätzliche Glanzlichter auf. Zahlreiche Accelerandi in Verbindung mit dichter Artikulation und langen Crescendobögen verliehen dem Satz ein Hochmaß an Esprit, Lebendigkeit und musikalischer Intensität.

Als Zugabe wiederholte das Orchester den dritten Satz der Sinfonie. Die 55 Akteure boten dem Publikum einen abwechslungsreichen Konzertabend auf hohem künstlerischen Niveau.