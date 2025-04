Der Werkzeugverband traf sich in Loßburg zum Networking und zur Hauptversammlung.

Die 32. Hauptversammlung des Verbands Deutscher Werkzeug- und Formenbauer (VDWF) fand bei Mitglied und Gastgeber Arburg in Loßburg statt. Darüber berichtet das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Die meisten der mehr als 230 Teilnehmer trafen sich bereits am Vorabend zum Networking. Zudem wurde rege Gebrauch davon gemacht, bei Betriebsrundgängen mehr über Produktion, Montage und Logistik von Spritzgießmaschinen sowie über die Aktivitäten des Unternehmens hinsichtlich Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu erfahren, heißt es in der Mitteilung weiter.

Lesen Sie auch

„Es freut mich außerordentlich, heute bei Arburg sein zu dürfen und hier eine wunderbare Gastfreundschaft zu erleben“, eröffnete Thomas Seul, Präsident des Verbands, die Hauptversammlung.

Ein tragendes Netzwerk

„Wir sind sehr stolz, dass Sie bei uns sind und die Branche hier zusammenbringen“, betonte Christoph Schumacher, Bereichsleiter Global Marketing bei Arburg, als er die Gäste im Namen der Gesellschafter, Geschäftsführer und des gesamten Unternehmens begrüßte.

„Wie wichtig ein tragendes Netzwerk ist und was Arburg ausmacht, konnten Sie schon gestern Abend in unserem Haus erleben. Solche Veranstaltungen finden aus gutem Grund gerade in Zeiten wie diesen statt.“

Auf der Tagesordnung standen unter anderem die Vorstellung von Neumitgliedern, die obligatorischen Berichte des Präsidenten, des Geschäftsführers, des Vorstands und der Rechnungsprüfer sowie Wahlen und Ehrungen.

Blick über den Tellerrand

Neben klassischen Vertretern aus dem Werkzeug- und Formenbau nahmen an der Hauptversammlung des VDWF auch Hersteller von Maschinen, Komponenten, Zubehör und Software sowie Lohnfertiger, Dienstleister, Bildungspartner und wirtschaftsnahe Forschungseinrichtungen teil. Sie alle nutzten das Treffen auch dazu, Erfahrungen zu teilen und einen Blick über den eigenen Tellerrand zu werfen.

„Das Interesse unserer Branche am gemeinsamen Austausch ist so hoch wie nie. In diesem Zusammenhang waren auch die Einblicke, die wir hier bei Arburg erhielten, für unsere Mitglieder und mich persönlich sehr eindrucksvoll und wertvoll“, resümierte VDWF-Geschäftsführer Ralf Dürrwächter.