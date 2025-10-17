Arburg in Loßburg: Optimismus trotz schwieriger Weltlage

Das Unternehmen Arburg aus Loßburg hat sich wieder auf der Weltleitmesse K 2025 präsentiert. Dabei wurde eine neue elektrische Spritzgießmaschine präsentiert.

Ein Volltreffer auf ganzer Linie war der Auftritt von Arburg auf der Weltleitmesse K 2025, wie es in einer Pressemitteilung des Unternehmens heißt. Mit dem Kommunikationskonzept „All in! arburgSOLUTIONworld“ und dem „arburgGREENworld-Pavillon“ hat sich das Unternehmen der weltweiten Kunststoff-Industrie als Lösungsanbieter für die nachhaltige Kunststoffverarbeitung präsentiert.

Zu sehen waren laut der Pressemitteilung wegweisende Highend-Maschinen, innovative Anwendungen sowie spannende digitale Produkte und Services. Mit der Weltpremiere seines neuen Spritzgießmaschinenkonzepts habe sich Arburg einmal mehr als Trendsetter erwiesen: Die elektrischen „Allrounder Trend“, die das Portfolio im Standard-Segment erweitern, seien bei den Besuchern weltweit auf sehr großes Interesse gestoßen.

Stimmung war sehr gut

„Die K 2025 ist ihrem Status als Weltleitmesse voll gerecht geworden und hat die globale ökonomische Bedeutung des Kunststoffmarkts eindrucksvoll belegt. Die Stimmung war trotz der wirtschaftlich volatilen Situation sehr, sehr gut und unser Messestand an allen Tagen in Gänze hervorragend frequentiert“, resümiert Christoph Schumacher, Bereichsleiter Global Marketing bei Arburg.

Schumacher betont: „Die ‚K‘ ist Heimat für uns. Wir sind stolz, dass wir der Kunststoffwelt die Marke Arburg offensichtlich wieder überaus erfolgreich präsentieren konnten und aufgezeigt haben, dass wir auch oder besser gesagt gerade in herausfordernden Zeiten investieren und mit unserem integrativen Lösungsansatz ‚arburgSOLUTIONworld‘ Antworten auf alle Fragen und Anforderungen unserer Kunden haben.“

Die Fachwelt überrascht

Mit der Weltpremiere der neuen elektrischen „Allrounder Trend“ hat Arburg die Fachwelt überrascht und erfolgreich den neuen Standard im Spritzgießen gesetzt. Die neuen Maschinen lassen sich laut Angaben des Unternehmens schnell einrichten, einfach bedienen und warten. Sie fertigten Standard-Spritzgießteile zuverlässig und energieeffizient. Zudem überzeugten die kurzen Lieferzeiten von vier Wochen ab Werk und der äußerst attraktive Preis.

Besucher aus aller Welt bestätigten laut der Mitteilung unisono, dass das Maschinenkonzept für Standardanwendungen punktgenau die aktuellen Markt- und Kundenbedürfnisse trifft. Entsprechend groß und global sei das Interesse an den „Trend-Exponaten“ gewesen. Auf überaus große Resonanz sei zudem die neue Steuerung „Gestica lite“ gestoßen, die sich besonders einfach und intuitiv bedienen lasse, so dass auch Nicht-Fachkräfte damit zurechtkämen.

In Wasserwelten eintauchen

Und auch der „arburgGREENworld-Pavillon“, der von den Arburg-Auszubildenden betreut wurde, war laut der Mitteilung ein absoluter Volltreffer. Hier konnten die Messebesucher diesmal in maritime Wasserwelten eintauchen und das Thema Nachhaltigkeit und dessen hohen Stellenwert für Arburg und seine Kunden facettenreich entlang des Wertstoffkreislaufs erleben.

Damit sei deutlich geworden, dass das Thema in der Industrie angekommen sei. Bereichert wurde das Programm im Pavillon durch zahlreiche Vorträge namhafter Referenten aus Wissenschaft und Industrie.