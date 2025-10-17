Arburg in Loßburg: Optimismus trotz schwieriger Weltlage

Das Unternehmen Arburg aus Loßburg hat sich wieder auf der Weltleitmesse K 2025 präsentiert. Dabei wurde eine neue elektrische Spritzgießmaschine präsentiert.
Ein Volltreffer auf ganzer Linie war der Auftritt von Arburg auf der Weltleitmesse K 2025, wie es in einer Pressemitteilung des Unternehmens heißt. Mit dem Kommunikationskonzept „All in! arburgSOLUTIONworld“ und dem „arburgGREENworld-Pavillon“ hat sich das Unternehmen der weltweiten Kunststoff-Industrie als Lösungsanbieter für die nachhaltige Kunststoffverarbeitung präsentiert.