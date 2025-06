Arburg in Loßburg: Das alles wird an den Info-Tagen geboten

1 Die Teilnehmer können verschiedene Ausbildungsgänge kennenlernen. Foto: Arburg An den Arburg-Infotagen können sich Schüler über die verschiedenen Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten informieren, die das Unternehmen bietet.







Link kopiert



Ein 3D-Modell einer Spritzgießmaschine erkunden, einen Sechs-Achs-Roboter selbst programmieren oder virtuell Bleche schweißen – das und vieles mehr erwartet die Schüler auf den Arburg-Infotagen am Freitag, 27. Juni, und Samstag, 28. Juni, in Loßburg, in deren Rahmen auch das Jubiläum „75 Jahre Ausbildung“ gefeiert wird. Über die Veranstaltung berichtet das Unternehmen in einer Pressemitteilung.