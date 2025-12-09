Arburg ehrt Mitarbeiter in Loßburg: Insgesamt 10 000 Jahre Unternehmenstreue

Das Unternehmen Arburg zeichnete insgesamt 379 Jubilare für 40, 25 und zehn Jahre Unternehmenstreue aus und verabschiedete 84 Rentner in den Ruhestand.
Bei Arburg fand jüngst die große Jubilarfeier statt. Sie war in diesem Jahr ein besonderes „Fest der Wertschätzung“, da die 379 Jubilare und 84 Ruheständler der Jahre 2024 und 2025 gemeinsam geehrt und offiziell verabschiedet wurden, schreibt Arburg in einer Mitteilung. Die Mitarbeiter mit 40, 25 und zehn Jahre Betriebszugehörigkeit und die „Ehemaligen“ feierten zusammen mit den Unternehmerfamilien, Gesellschaftern, Geschäftsführern und Bereichsleitern.