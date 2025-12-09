Arburg ehrt Mitarbeiter in Loßburg: Insgesamt 10 000 Jahre Unternehmenstreue

Das Unternehmen Arburg zeichnete insgesamt 379 Jubilare für 40, 25 und zehn Jahre Unternehmenstreue aus und verabschiedete 84 Rentner in den Ruhestand.

Bei Arburg fand jüngst die große Jubilarfeier statt. Sie war in diesem Jahr ein besonderes „Fest der Wertschätzung“, da die 379 Jubilare und 84 Ruheständler der Jahre 2024 und 2025 gemeinsam geehrt und offiziell verabschiedet wurden, schreibt Arburg in einer Mitteilung. Die Mitarbeiter mit 40, 25 und zehn Jahre Betriebszugehörigkeit und die „Ehemaligen“ feierten zusammen mit den Unternehmerfamilien, Gesellschaftern, Geschäftsführern und Bereichsleitern.

„Langjährige Treue zu einem Unternehmen ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Sie zeigt nicht nur die Loyalität unserer Mitarbeitenden, sondern auch deren Identifikation mit unseren Werten und Zielen“, so Michael Hehl, geschäftsführender Gesellschafter und Sprecher der Geschäftsführung. „Gemeinsam bringen es unsere Jubilare und Rentner auf 10 000 Arburg-Jahre!“

Insgesamt feierten 61 Mitarbeiter in den Jahren 2024 und 2025 „40 Jahre Unternehmenstreue“. Als Anerkennung überreichte der Loßburger Bürgermeister Christoph Enderle den anwesenden Jubilaren ihre von Ministerpräsident Winfried Kretschmann unterzeichnete Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg.

Viele Jahrzehnte bei Arburg – oft ein Berufsleben lang

Für das silberne Arburg-Jubiläum wurden in den vergangenen zwei Jahren 122 Mitarbeiter geehrt. Den Meilenstein von zehn Jahren Unternehmenstreue erreichten 196 „Arburger“. Die 84 Ruheständler waren im Durchschnitt über 33 Berufsjahre in der Firma.

Die Jubilarfeier belege auch den Erfolg des seit über 75 Jahren bestehenden Ausbildungssektors, heißt es weiter. Von den „Zehnjährigen“ seien über ein Drittel ehemalige Azubis oder Studierende der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Bei den „25-Jährigen“ seien es über ein Viertel, bei den „40-Jährigen“ fast die Hälfte.

Engagierte und erfahrende Mitarbeitende als Erfolgsfaktor

Hehl dankte den Jubilaren und Rentnern für ihre jahrzehntelange Treue: „Ihre Erfahrung und Ihr Einsatz sind sehr wichtig. Wir wissen genau, dass wir ohne unsere langjährigen Mitarbeitenden nicht das wären, was wir heute sind.“ „Selbstverständlich blicken wir nicht nur auf unsere Erfolgsgeschichte zurück, sondern schauen vor allem nach vorne“, so Hehl. „Dafür brauchen wir Menschen mit hoher Einsatzbereitschaft und langjähriger Erfahrung. Menschen, auf die wir uns verlassen können, Menschen wie Sie“, so Hehl.

„Daher war und ist es uns überaus wichtig, unsere treuen ‚Arburger‘ für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit angemessen zu ehren und unsere Rentner gebührend in den Ruhestand zu verabschieden. Und ganz offiziell Danke zu sagen – nicht nur mit Präsenten, sondern zusätzlich mit einer großen, gemeinsamen Feier.“

Küchenchef Frank Dieterle und sein Team verwöhnten die über 400 Gäste mit einem Buffet. Für das musikalische Programm sorgten drei Profimusiker: Sie eröffneten den Abend mit entspannter Loungemusik und brachten später mit mitreißenden Partybeats die Stimmung zum Kochen. Charmant und humorvoll führte die bekannte schwäbische Kabarettistin Sabine Schief durch das Programm.

Die Jubilare und Ruheständler aus 2024 und 2025

2024 für 40 Jahre Unternehmenstreue geehrt:

Erich Barrho, Gerhard Beilharz, Uwe Bergmann, Thomas Brunnenkant, Ernst Faißt, Wolfgang Fischer, Martin Franz, Waltraud Frey, Stephan Graf, Alfred Gruber, Jochen Günther, Ralph Günther, Martin Junt, Markus Kilgus, Andreas Köpff, Lucia Lehmann, Jürgen Lohmüller, Birgit Müller, Dietmar Müller, Roland Nübel, Andreas Pfau, Jürgen Pfau, Karl Römpp, Gerd Ruoss, Ralf Schaber, Steffen Schaber, Manuela Schmeling, Joachim Schurer, Susanne Schwab, Harry Schwarz, Walter Springer, Helmut Stumpp, Michael Vieth, Martin Wagner.

2024 für 25 Jahre Unternehmenstreue geehrt:

Michael Bandholz, Andreas Barth, Simon Bauer, Daniela Berger, Armin Bodamer, Axel Braun, Jochen Dlugosch, Sigrid Doerfer, Bernd Eble, Rainer Faisst, Markus Friese, Anja Fröhlich, Leonardo Fülbier, Sabine Görl, Frank Grünert, Yvonne Guhl, Ralph Gukelberger, Birgit Günthner, Stefan Günthner, Rainer Haas, Frank Hammann, Daniel Hihn, Stefan Hipp, Vincenzo Ippolito, Philipp Jarosch, Lydia Käfer, Heiko Klumpp, Martin Klumpp, Andreas Kober, Timo Kollin, Stephan Krautzig, Michael Laubengeiger, Nicole Liebrecht, Bernd Link, Claus Mast, Frank Maulbetsch, Britta Meintel, Monika Miller, Judith Müller, Matthias Pallaks, Harald Rieger, Michael Ruoff, Thomas Schmack, Margot Schmid, Torsten Schmid, Katrin Schwenk, Jochen Seeger, Tanja Streubel, Stefan Thiels, Kai-Uwe Vorwalder, Markus Widmaier, Gerd Wössner, Martin Wozny, Matthias Züfle, Stephan Zürn.

2025 für 40 Jahre Unternehmenstreue geehrt:

Willi Bisswurm, Andrea Bolz, Joachim Braun, Ralf Dirker, Andreas Enderwitz, Hans Fieser, Horst Fleckenstein, Jürgen Gaiser, Bernd Hartlieb, Reiner Hippler, Uwe Klumpp, Roland Lauble, Frank Maier, Thomas Mattes, Ralf Mutschler, Michael Pohl, Rolf Riehle, Joachim Schneck, Thilo Schneider, Michael Schoch, David Trautwein, Martin Völkle, Klaus Wöhrle, Jürgen Wössner, Birgit Zinser.

2025 für 25 Jahre Unternehmenstreue geehrt:

Alexander Armbruster, Reinhold Baar-Bartelt, Maria Barth, Dietmar Binder, Georg Braun, Rainer Dölker, Harald Dörner, Alois Fehr, Benjamin Franz, Tanja Fuß, Robert Geiger, Thomas Graf, Beatrix Grimm, Siegfried Gschweng, Manuela Guhl, Christoph Hagmann, Jürgen Haibt, Petra Hentschel, Andreas Herzog, Christoph Hipp, Monika Homp, Silvia Huber, Uwe Jäger, Steffen Jensch, Peter Kaltenbach, Zeki Keser, Sven Kitzlinger, Thomas Knop, Uwe Kohler, Jochen Kreidler, Peter Krüger, Thomas Kuhlmann, Matthias Lang, Thomas Lörch, Marko Maetzig, Hans-Peter Merz, Timon Mohr, Martin Mühlen, Andreas Müller, Peter Müller, Margret Nestle, Susanne Palm, Ulrike Pfau-Bruss, Stefan Potschien, Alexander Raisch, Andreas Reich, Michael Rudolph, Detmar Säglitz, Ronald Sauerwein, Marianne Scheidemann, Stephan Schleicher, Frank Schulz, Dr. Christoph Schumacher, Marina Schumann, Thomas Struth, Dr.-Ing. Thomas Walther, Sandra Walz, Katja Weichenhain, Jochen Weinert, Wolfgang Weisser, Frank Widmaier, Alex Wiedemann, Martin Würth, Iris Zinßer, Tobias Zöll.

2024 in den Ruhestand gegangen:

Angela Bässler, Willi Beilharz-Frank, Gerhard Böhm, Nazmi Cetin, Johann Drotleff, Christa Fehr, Joachim Finkbeiner, Jürgen Finkbeiner, Michael Frick, Viktor Gottfried, Daniela Hagnberger, Siegfried Haist, Wolfgang Haizmann, Helga Kramer, Jutta Krötz, Bruno Kübler, Jürgen Maser, Dietmar Müller, Judith Müller, Wolfgang Pucher, Horst Ruoff, Gerlinde Scherle, Manfred Schmid, Nikolaj Schmidt, Maria Schneider, Siegfried Schneider, Carsten Simmank, Peter Stumpf, Fritz Schwab, Albert Steinwand, Helga Stockburger, Franz Straub, Wieslaw Szweda, Hartmut Walcher, Horst Wunsch, Anneliese Würfele, Rosa Zeiler.

2025 in den Ruhestand gegangen:

Michael Armbruster, Reinhold Baar-Bartelt, Manfred Bärsch, Gerard Berg, Willi Bisswurm, Joachim Braun, Martin Braun, Winfried Bronner, Walter Däumler, Joachim Eberhardt, Siegfried Esslinger, Ernst Faißt, Hans-Peter Gaiser, Helga Gaißer, Michael Gort, Rainer Haas, Wolfgang John, Loni Kober, Horst Köber, Rolf Krüger, Heinz Lehmann, Armin Lezius, Joachim May, Wladimir Metzler, Hans-Gerd Michel, Helge Naumann, Jakob Rath, Paul Rimmer, Ronald Sauerwein, Cornelia Schmid, Jürgen Schmid, Heinz Schmider, Klaus Schwab, Wolfgang Seeger, Walter Springer, Wolfgang Stoll, Irina Strokin, Bruno Züfle.