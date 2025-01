Unter dem Motto „Arbeitswelt von morgen“ präsentieren sich zahlreiche Unternehmen aus Kappel-Grafenhausen und den umliegenden Gemeinden des Ortenaukreises.

Zukunft gestalten und die Arbeitswelt von morgen entdecken, ist für Schüler, Studierende, Berufseinsteiger und alle, die sich beruflich neu orientieren möchten, die perfekte Gelegenheit, Unternehmen aus der Region kennenzulernen und ihre beruflichen Perspektiven zu erweitern.

Die Jobmesse ist am Freitag, 31. Januar, von 16 bis 20 Uhr und am Samstag, 1. Februar, von 10 bis 17 Uhr im Veranstaltungssaal des Hotel-Restaurants Schiff in Kappel. Der Eintritt ist frei.

Zeichen der Zusammenarbeit

„Mit diesem Angebot möchten wir ein Zeichen für die Zusammenarbeit über Gemeindegrenzen hinweg setzen“, betont Jens Weber, Vorsitzender des Kappel-Grafenhausener Gewerbevereins Pro Rheinkultur. „Neben unseren Vereinsmitgliedern nehmen auch Unternehmen aus den Nachbargemeinden teil, mit denen wir eng verbunden sind.“