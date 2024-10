1 Am Donnerstagmorgen wurde ein Arbeiter einer Firma in der Bahnhofstraße schwer verletzt. Foto: (bam)

Bei Arbeiten an Stahlseilen ist ein 37-jähriger Arbeiter in Schömberg schwer verletzt worden.









Schwer verletzt wurde ein Arbeiter bei einem Unfall am Donnerstagvormittag in einer Firma in der Bahnhofstraße. Laut Mitteilung der Polizei war der 37-Jährige dort kurz nach neun Uhr mit Arbeiten an Stahlseilen beschäftigt, als sich eine Verbindung löste als die Seile unter Spannung gesetzt wurden.