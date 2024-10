1 In Heiligenzimmern ist es zu einem Arbeitsunfall gekommen. (Symbolbild) Foto: stock.adobe.com/Engel73

In Rosenfeld im Zollern-Albkreis hat sich am Sonntagnachmittag ein Mann auf der Arbeit den Arm in einer Maschine eingeklemmt. Die Polizei ermittelt.









In Heiligenzimmern in Rosenfeld ist am Sonntagnachmittag (27. Oktober) ein Mitarbeiter verletzt worden. Laut Polizei wurde sein Arm während der Arbeit an einer Maschine eingeklemmt.