Arbeitsunfall in Freiburg Arbeiter stürzt in die Tiefe und erliegt seinen schweren Verletzungen (red/pz) 21.11.2025 - 18:56 Uhr 1 Der Mann wurde kurz nach seinem Sturz in eine Klinik gebracht. (Symbolfoto) Foto: Monika Skolimowska/dpa Ein Arbeiter ist nach einem Sturz auf einer Baustelle in Freiburg-Opfingen gestorben. Link kopiert Ein 24-Jähriger ist bereits am Mittwoch, 12. November, Dacharbeiten in Freiburg-Opfingen mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Samstag, 15. November, verstarb, wie die Polizei nun mitgeteilt hat. Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen zur Unfallursache und zum Unfallhergang aufgenommen.