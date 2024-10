1 Hubschraubereinsatz in der Ebinger Kientenstraße – ein Schwerverletzter musste in die Klinik gebracht werden. Foto: Jannik Nölke/Jannik Noelke

Arbeitsunfall in Ebingen: Der Verunglückte wurde schwerverletzt in eine Klinik geflogen.









Bei einem Arbeitsunfall in einer Autowerkstatt in der Kientenstraße ist am Freitagnachmittag kurz nach 17 Uhr ein Mitarbeiter eingeklemmt und schwer verletzt worden – laut Angaben der Polizei befand er sich aber nicht in Lebensgefahr. Er wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Kientenstraße war während des Rettungseinsatzes vollständig gesperrt.