Dornhan - Bei einem Arbeitsunfall am Freitag gegen 17 Uhr hatte sich ein Arbeiter in einer Firma in der Maybachstraße schwer verletzt. Nun wurde bekannt, wie es dazu kam. Während eines Messzyklus stieg der 31-Jährige laut Polizei in die Lasermaschine. Diese fuhr im Eilgang zurück und klemmte den Mann ein. Die Feuerwehr Dornhan, die mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Arbeiter befreien. Der Schwerverletzte wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.