Arbeitsunfall in Baiersbronn

1 Ein Rettungshubschrauber war in der Nacht in Baiersbronn im Einsatz. (Symbolfoto) Foto: Heidepriem

Am frühen Freitagmorgen wurden einige Baiersbronner von einem Hubschrauber geweckt. Hintergrund des Flugs war ein Unfall, bei dem ein Arbeiter wohl schwer verletzt wurde.









Link kopiert



Bei einem Unfall in Baiersbronn ist in den frühen Morgenstunden des Freitag ein Arbeiter wohl schwer verletzt worden. Kurz nach vier Uhr am Morgen schreckte ein Helikopter einige Bewohner des Oberdorfs aus dem Schlaf.