1 Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wo er jedoch später an seinen schweren Verletzungen starb. (Symbolbild) Foto: dpa/Felix Heyder

Ein 52 Jahre alter Mann ist nach einem Arbeitsunfall in Baden-Württemberg gestorben. Auf einer Baustelle im Landkreis Schwäbisch-Hall fiel ein tonnenschweres Betonelement um und begrub den Arbeiter unter sich.









