Arbeitsunfall in Albstadt

1 Bei einem Arbeitsunfall in Ebingen sind zwei Männer schwer verletzt worden. (Symbolfoto). Foto: www.imago-images.de

Zwei Personen sind bei einem Arbeitsunfall am Mittwochnachmittag in Ebingen ersten Erkenntnissen zufolge schwer verletzt worden.









Kurz vor 17 Uhr waren zwei Männer im Alter von 63 und 48 Jahren in der Poststraße damit beschäftigt, den Lastenaufzug eines Baugerüsts zu reparieren. Dabei stürzte der Korb, in dem sich die Monteure aufhielten, aus noch unbekannter Ursache ungebremst mehrere Meter in die Tiefe.