Mit schweren Verletzungen ist ein Arbeiter am Mittwochvormittag mit dem Rettungshubschrauber von Albstadt in eine Klinik geflogen worden.















Albstadt-Tailfingen - Kurz nach elf Uhr führte der 40-Jährige in einem Gebäude in der Leimenstraße Fliesenarbeiten mit einem Trennschleifer durch, so die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen schnitt er sich dabei in die Hand und stürzte anschließend zu Boden.

Der Polizeiposten Albstadt-Tailfingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Mitarbeiter des Gewerbeaufsichtsamts kamen ebenfalls vor Ort.