1 Ein Rettungswagen brachte den verletzten Baggerfahrer in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: SSKH-Pictures/Shutterstock

Bei einem Arbeitsunfall in Bieringen ist am Freitagabend ein 56-jähriger Mann verletzt worden. Er war mit seinem Bagger umgekippt.















Rottenburg-Bieringen - Der 56-Jähriger führte gegen 17.30 Uhr mit einem Kleinbagger an den Außenanlagen eines Neubaus in der Hörnlestraße Tiefbauarbeiten durch. Beim Drehen des Schaufelarms verlor der Bagger an dem stark abschüssigen Gelände den Halt, kippte, überschlug sich und kam schließlich auf der linken Seite zum Liegen.

Der Baggerführer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung durch die Luftrettung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden am Bagger beläuft sich auf circa 15.000 Euro.