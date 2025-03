28 Minuten lang war das Spielgeschehen in der Bizerba-Arena eine recht zähe Angelegenheit, dann hatte Backnangs Niklas Benkeser eine falsche Idee: Anstelle den Ball im eigenen Strafraum zu klären, nahm er sich nochmals einen Kontakt und bereute dies zugleich – Denis Latifovic klaute ihm den Ball, ließ noch einen Gegenspieler stehen und traf überlegt zum 1:0.

Auf der Gegenseite nutzten die Gäste einen gravierenden Fehler im Aufbau von Marvin Jäger ihrerseits nicht, Shaban Veselaj verpasste in der 44. Minute aus acht Metern freistehend den Ausgleich. Es waren die spektakulärsten Szenen einer komischen Halbzeit. Backnang verteidigte sehr giftig und aufmerksam, war aber bis auf die angesprochene Szene komplett ungefährlich. Die Isik-Elf hingegen war in ihrem Spiel ungewohnt fehleranfällig, steigerte sich spielerisch aber je näher der Halbzeitpfiff kam.

Zwei Wechsel in der Startelf

Der Cheftrainer hatte im Vergleich zur Vorwoche Ole Deininger für Sascha Eisele und Noah Haller für Amney Moutassime aufgeboten. Beide „Neuen“ hatten zunächst erhebliche Probleme: Während Deininger sich steigert, blieb Haller folgerichtig nur 45 Minuten auf dem Feld und wurde durch Marko Pilic ersetzt.

Der zweite Durchgang startete ereignisreich: Eine Anstoß-Variante der Balinger mündete in einem Konter, Santoro scheiterte in der Folge aber aus spitzem Winkel an Klose. Latifovic per Fernschuss und Klostermann per Kopfball prüften dann innerhalb von ein paar Sekunden an Keeper Enrico Caruso. In der 57. Minute klaute der eingewechselte Moutassime mit seiner ersten Aktion den Ball und schickte Pedro Almeida Morais auf die Reise – der sich in Topform befindende Offensivspieler traf aus 16 Metern per Linksschuss zum 2:0.

Anschlusstreffer vom Punkt

Die erhöhte Führung währte aber nicht lange: Vier Minuten später verlor die TSG im Aufbau den Ball, Moutassime foulte dann wohl seinen Gegenspieler. Flavio Santoro schickte Klose aus elf Metern in die falsche Ecke und traf zum 2:1. Die Partie war in der Folge relativ wild. Es folgte der große Moment von Schlussmann Klose: Einen Kopfball von Gentian Lekaj parierte er aus nächster Nähe mit einem unfassbaren Reflex. In der Bundesliga wäre von einer „Weltklasseparade“ die Rede gewesen. Wirklich souverän wirkte auch die Schlussphase der Hausherren nicht, zudem verspielte man aussichtsreiche Konterchancen. Es blieb aber beim 2:1-Sieg.