Arbeitssieg gegen Darmstadt: SC Freiburg zieht im DFB-Pokal verdient ins Viertelfinale ein

Dank eines 2:0-Siegs gegen den SV Darmstadt 98 steht der SC Freiburg im DFB-Pokal in der Runde der letzten acht. Vincenzo Grifo traf zum 1:0 – und verschoss einen Elfmeter.
Den Worten, dass er und seine Mannschaft den Zweitligisten aus Darmstadt nicht unterschätzen werde, ließ Trainer Julian Schuster am Mittwochabend Taten folgen. Im Vergleich zum 4:0-Sieg gegen Mainz 05 nahm er nur drei Änderungen in der Startelf vor – auf allzu viel Rotation verzichtete der Coach des SC Freiburg. Wie schon am Tag zuvor angekündigt stand Florian Müller im Tor. Zudem kam Kapitän Christian Günter für Philipp Treu in die Anfangsformation und Max Rosenfelder ersetzte Philipp Lienhart, der nicht im Kader stand.