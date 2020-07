Arbeitsrecht Corona-Pandemie: Was Urlauber jetzt wissen müssen

Freudenstadt - Auch in Zeiten der Corona-Pandemie zieht es in den Sommerferien wieder viele Baden-Württemberger in die Ferne. Manch einer sieht da auch gerne über die aktuellen Reisewarnungen des Ministeriums für Soziales und Integration hinweg. Doch Vorsicht, warnt Arbeitsrechts-Experte Rainer M. Brandt von der Kanzlei Dr. Müll & Partner mit Sitz in Freudenstadt und Nagold. "Als Corona-Risikogebiet eingestufte Urlaubsziele bergen erhebliche Stolperfallen." Was man in Sachen Urlaubsreise als Arbeitnehmer beachten muss, erklärt der Fachanwalt für Arbeitsrecht in unserem (SB+) Artikel.