Arbeitsplätze in Balingen: Weiss Technik äußert sich zum geplanten Stellenabbau

Bei Weiss Technik in Balingen laufen Gespräch: Es geht um einen geplanten Stellenabbau. Foto: Eyckeler Bereits Anfang Mai wurde die Belegschaft bei Weiss Technik in Balingen informiert, dass die eingeführte Kurzarbeit nicht ausreiche. Arbeitnehmer und Arbeitgeber stehen im Austausch.







Aktuell dürfte es bei der Belegschaft des Unternehmens Weiss Technik am Standort Balingen-Frommern brodeln. Laut Medienberichten plant das Unternehmen einen Stellenabbau an den beiden Standorten in Hessen und im Zollernalbkreis. Mehr als 100 Stellen sollen wackeln, allein in Frommern. Wir haben mit dem Unternehmen und mit der IG Metall über die jüngsten Entwicklungen gesprochen.