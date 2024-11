Bei der Agentur für Arbeit Balingen haben sich in den vergangenen vier Wochen laut Pressemitteilung 1820 Menschen erstmals oder erneut arbeitslos gemeldet.

Knapp 1800 konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden. Der Arbeitslosenbestand ist damit nach dem Rückgang in den zurückliegenden Monaten erstmals wieder gestiegen. Zum Statistiktermin wurden insgesamt 7500 Arbeitslose gezählt, rund 30 beziehungsweise 2,4 Prozent mehr als vor einem Monat.

„Die Arbeitslosenquote liegt dennoch unverändert bei 4,0 Prozent. Im Zollernalbkreis beträgt sie unverändert 4,3 Prozent, im Landkreis Sigmaringen sank sie um ein Zehntel auf 3,5 Prozent“, heißt es in der Mitteilung.

„Im November stieg die Arbeitslosigkeit wie in den Vorjahren an. In diesem Jahr fällt der Zuwachs aber erfreulich moderat aus. Zwar konnten weniger Menschen als im Oktober ihre Arbeitslosigkeit beenden, aber es gab auch weniger neue Arbeitslosmeldungen, so dass die Zahl der Arbeitslosen fast unverändert blieb“, wird Anke Traber, Leiterin der Balinger Agentur für Arbeit, zitiert. „In den kommenden Wintermonaten müssen wir aber mit einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit rechnen“, so Traber weiter.

Anstieg zum Vorjahr niedriger als im Landesschnitt

Pressesprecher Rolf Gehring ergänzt: „Die Zahl der Arbeitslosen ist um 290 Personen und damit um 4 Prozent höher als vor einem Jahr. Das ist der landesweit zweitniedrigste Anstieg im Vorjahresvergleich. Im Land insgesamt stieg die Arbeitslosigkeit deutlich stärker um 9 Prozent. Knapp 10 Prozent der Arbeitslosen sind unter 25 Jahre alt, fast 40 Prozent mindestens 50. Der Ausländeranteil liegt mit rund 38 Prozent etwas unter dem Landesschnitt.“

Mehr Schwerbehinderte arbeitslos

Am 3. Dezember jeden Jahres findet der internationale Tag der Menschen mit Behinderungen statt. Die Bundesagentur für Arbeit hat in dem Zusammenhang diese Woche zur Aktionswoche unter dem Motto „Inklusion bringt weiter“ ausgerufen.

Vorrangiges Ziel ist laut Mitteilung die Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung für die Belange von Menschen mit Behinderungen. Auch die Agentur für Arbeit Balingen richtet ein besonderes Augenmerk auf diese Personengruppe, denn „die Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben ist wichtig, weil sie auf dem Arbeitsmarkt einen wertvollen Beitrag leisten und einen Teil der Fachkräftelücke schließen“, betont Anke Traber.

Die Zahl der arbeitslosen Menschen mit Behinderung ist zuletzt gestiegen. Derzeit sind 460 Menschen mit Behinderung arbeitslos gemeldet. Der Anteil der schwerbehinderten an allen Arbeitslosen beträgt 6,2 Prozent.

Stellenbestand ist rückläufig

510 neue Stellenangebote und damit 75 mehr als im Vormonat meldeten die heimischen Unternehmen dem gemeinsamen Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit Balingen und der Jobcenter Landkreis Sigmaringen und Zollernalbkreis im November.

Damit sind seit Jahresbeginn bereits mehr als 5150 Stellen gemeldet worden. Der Bestand noch freier Stellen geht dennoch sowohl im Vormonats- als auch vor allem im Vorjahresvergleich zurück. 2550 freie Stellen hat die Agentur derzeit noch zur Besetzung im Pool, fast ein Viertel weniger als vor einem Jahr.