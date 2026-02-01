Arbeitsmarkt Zollernalbkreis: Üblicher Anstieg der Arbeitslosigkeit

Schwache Konjunktur und die Strukturkrise der Wirtschaft belasten auch den regionalen Arbeitsmarkt. Im Zollernalbkreis gibt es den stärksten Anstieg an Arbeitslosen.
Mit einem saisonal üblichen Anstieg der Arbeitslosigkeit ist die fusionierte Agentur für Arbeit Balingen-Reutlingen in ihre zum Jahreswechsel begonnene Zusammenarbeit gestartet. Zu Beginn des Jahres sind wie immer im Januar deutlich mehr Menschen arbeitslos geworden als Arbeitslose einen Job finden konnten, teilt die Agentur mit. In den vergangenen vier Wochen haben sich rund 5320 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Da nur knapp 3800 Menschen ihre Arbeitslosigkeit beenden konnten, stieg insgesamt die Arbeitslosigkeit an. Zum Berichtstermin im Januar waren 21.879 Männer und Frauen ohne Beschäftigung, 1535 beziehungsweise 7,5 Prozent mehr als um die Weihnachtszeit und 7,3 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote für den gesamten Agenturbezirk kletterte um 0,3 Punkte auf 4,5 Prozent.