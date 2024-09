Arbeitsmarkt: Zahl der Arbeitsstunden in Deutschland so hoch wie nie

Zahl der Arbeitsstunden in Deutschland so hoch wie nie

1 Im zweiten Quartal 2024 haben die Erwerbstätigen in Deutschland zusammengenommen so viel gearbeitet wie nie zuvor. (Archivbild) Foto: Richard Vogel/AP/dpa

Die Menschen in Deutschland haben im zweiten Quartal zusammengenommen so viel gearbeitet wie nie zuvor. Allerdings: Es gibt auch Anzeichen einer negativen Entwicklung.









Nürnberg - Trotz wirtschaftlicher Flaute ist in Deutschland im zweiten Quartal 2024 mehr gearbeitet worden als je zuvor. Das Arbeitsvolumen sei auf 14,7 Milliarden Stunden gestiegen und liege damit erstmals über dem Stand vor der Corona-Krise, teilte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg mit. "In Deutschland wurde noch nie so viel gearbeitet - mitten im Wirtschaftsabschwung", sagte IAB-Arbeitsmarktforscher Enzo Weber.