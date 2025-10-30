Arbeitsmarkt: Zahl der Arbeitslosen sinkt im Oktober leicht

Die Herbstbelebung auf dem deutschen Arbeitsmarkt bleibt in diesem Jahr schwach.
Nürnberg - Wegen einer nur schwach ausgefallenen Herbstbelebung ist die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im Oktober im Vergleich zum September um 44.000 auf 2,911 Millionen Menschen gesunken. Das seien 120.000 mehr als im Oktober 2024, teilte die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum September um 0,1 Punkte auf 6,2 Prozent, erhöhte sich aber im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Punkte.