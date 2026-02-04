Vor allem die «Generation Z» denkt häufiger über einen Jobwechsel nach. Anders als die «Baby Boomer». In manchen Punkten sind sich die Generationen aber einig.
Hamburg - Immer weniger Menschen in Deutschland können sich vorstellen, ihren Job zu wechseln. Das hat eine neue Forsa-Umfrage im Auftrag des Karrierenetzwerks Xing ergeben. Zwei Drittel der Befragten gaben demnach an, offen dafür zu sein, den aktuellen Arbeitgeber zu verlassen (34 Prozent). Das seien so wenig wie seit fünf Jahren nicht mehr.