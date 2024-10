Arbeitsmarkt: Studie: Arbeitslosigkeit wird in allen Bundesländern steigen

1 Wie stark die Arbeitslosigkeit zunehmen wird, ist laut der Prognose von Bundesland zu Bundeland unterschiedlich. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/dpa-tmn

Die Konjunkturaussichten sind mau. Das könnte auch Folgen für den Arbeitsmarkt haben.









Link kopiert



Nürnberg - Die Arbeitslosigkeit wird einer Prognose zufolge im kommenden Jahr in allen Bundesländern im Zuge der schwachen Konjunktur zunehmen. In Ostdeutschland dürfte die Arbeitslosenquote 2025 um 0,2 Prozentpunkte auf 7,6 Prozent steigen, in Westdeutschland um 0,1 Prozentpunkte auf 5,7 Prozent, wie aus der Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg hervorgeht. Die Beschäftigung wird demnach im Westen um 0,6 Prozent wachsen, in Ostdeutschland wird sie stagnieren.