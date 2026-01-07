Arbeitsmarkt Nordschwarzwald: Die Arbeitslosigkeit ist zum Jahresende leicht gestiegen

Martina Lehmann, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim, betont: „Der Arbeitsmarkt im Nordschwarzwald steht weiter vor großen Herausforderungen.“
Der Arbeitsmarkt im Dezember 2025: Zum Jahresende ist die Zahl der Arbeitslosen im Nordschwarzwald gegenüber dem Vormonat um 54 oder 0,3 Prozent auf 16 133 gestiegen, heißt es in einer Pressemitteilung der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Anstieg deutlicher ausgefallen: Im Dezember 2024 waren noch 922 oder 6,1 Prozent weniger Menschen arbeitslos.