Arbeitsmarkt: Leichte Erholung auf dem Arbeitsmarkt erwartet

1 Die Bundesagentur für Arbeit stellt ihre Statistik für den Monat Mai vor (Archivbild). Foto: Bernd Weißbrod/dpa Die Mai-Statistik könnte eine Zahl von weniger als drei Millionen bei den Arbeitslosen ausweisen. Doch eine Umkehr des lange anhaltenden Negativtrends bedeutet das nicht.







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Nürnberg - Die Bundesagentur für Arbeit gibt am Freitag in Nürnberg ihre Statistik für den deutschen Arbeitsmarkt im Monat Mai bekannt. Es wird eine saisonübliche Entlastung bei der Arbeitslosigkeit erwartet. Sie könnte die Zahl der Arbeitslosen wieder unter die Marke von drei Millionen drücken. Im April waren 3,008 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet.