Arbeitsmarkt Kreis Rottweil: 118 Betriebe in der Region melden Kurzarbeit

118 Betriebe in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg haben Kurzarbeit angezeigt. Der Kreis Rottweil steht mit einer Arbeitslosenquote von 3,4 Prozent besser da als der Kreis Tuttlingen und der Schwarzwald-Baar-Kreis. Hier gibt es alle Zahlen.









Die Zahl der Arbeitslosen in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg ist im November fast gleichgeblieben: 12 289 Menschen waren arbeitslos, 35 Personen mehr (0,3 Prozent) als im Oktober. Im Vorjahresvergleich sind es dagegen 1604 Personen (15 Prozent) mehr. Die Arbeitslosenquote betrug wie im Vormonat 4,3 Prozent. In Baden-Württemberg betrug die Quote 4,2 Prozent.