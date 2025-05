„Arbeitsmarkt ist stabiler als das Wetter“: Arbeitslosenquote in der Ortenau sinkt im April leicht

„Der Arbeitsmarkt erweist sich im April stabiler als das Wetter“, erklärt die Agentur für Arbeit Offenburg in einer Pressemitteilung. Die Arbeitslosenquote ist in der Ortenau im Vergleich zum Vormonat minimal um 0,1 Prozentpunkte gesunken und liegt für die beiden Rechtskreise zusammen bei 4,0 Prozent: Die Agentur für Arbeit Offenburg betreut im SGB III insgesamt 5134 arbeitslose Menschen, 350 weniger als im Vormonat, aber 481 mehr als im Vorjahr. In den vergangenen vier Wochen meldeten sich dort 1268 Personen arbeitslos, das war nur eine Person weniger als im Vormonat. Gleichzeitig konnten 1602 Frauen und Männer ihre Arbeitslosigkeit beenden, 117 weniger als im März. Beim Ortenau Jobcenter SGB II waren aktuell 5157 Personen ohne Arbeit gemeldet, das sind lediglich zwei mehr als vor vier Wochen und 39 mehr als im April 2024. Die Regionaldirektion in Stuttgart gab für Baden-Württemberg eine Arbeitslosenquote von 4,5 Prozent bekannt. Somit belegt der Agenturbezirk Offenburg mit 4,0 Prozent den vierten Platz in Baden-Württemberg.

Entwicklung am Arbeitsmarkt: „Trotz einiger Zurückhaltungen bei Neueinstellungen in Betrieben, ist die Arbeitslosenquote im April leicht gesunken. Um weiterhin wirtschaftlich stark aufgestellt zu sein, sind Investitionen in Aus- und Weiterbildung richtig und wichtig,“ so Theresia Denzer-Urschel, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Offenburg.

Entwicklung nach Personengruppen: Bei fast allen Personengruppen sind sinkende Arbeitslosenzahlen gegenüber dem Vormonat zu verzeichnen, besonders bei den Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren. Aktuell sind 527 junge Menschen unter 25 Jahren auf der Suche nach einer Stelle (minus 17 Prozent). Auch bei den Älteren über 50 Jahren reduzierte sich die Anzahl an Arbeitslosen (um minus 5,6 Prozent auf 2049). Bei der Personengruppe der Langzeitarbeitslosen gab es einen minimalen Rückgang auf 593 Personen, die schon länger als ein Jahr ohne Job sind ( minus 0,7 Prozent). 404 Menschen mit Schwerbehinderung suchen aktuell nach einer Beschäftigung in der Region (plus 1,3 Prozent).

Zahl der freien Arbeitsplätze ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken

Stellensituation (SGB III): Der Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Offenburg konnte in den vergangenen vier Wochen 540 neue Stellenangebote akquirieren. Aktuell gibt es 3503 freie Arbeitsplätze in der Ortenau - rund ein Zehntel weniger als noch vor einem Jahr.

Ausbildungsmarkt: Von Oktober 2024 bis aktuell wurden der Arbeitsagentur Offenburg 2683 freie Ausbildungsstellen gemeldet, was einem Rückgang um 60 im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Davon sind aktuell noch 1.622 Berufsausbildungsstellen aus nahezu allen Branchen unbesetzt. Im gleichen Zeitraum suchten 1.873 junge Menschen nach einer Lehrstelle. Aktuell sind noch 998 Jugendliche auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz im Ortenaukreis. „Es sind die besten Chancen für Jugendliche, eine Ausbildung zu beginnen. Die Agentur für Arbeit Offenburg setzt alles daran, jungen Menschen den Weg in eine erfolgreiche berufliche Zukunft zu ermöglichen. Arbeitgeber unterstützen wir dabei, Nachwuchskräfte zu gewinnen“, so Theresia Denzer-Urschel, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Offenburg.

Berufsinfomesse

Wer noch auf der Suche nach einem Job ist oder sich weiterbilden will, dem empfiehlt Theresia Denzer-Urschel einen Besuch der Berufsinfomesse (BIM) am 9. und 10. Mai auf dem Messegelände in Offenburg: „Egal ob Ausbildung, Studium, Weiterbildung, Existenzgründung, Praktikum im In- und Ausland, Orientierung, Teilzeitausbildung, Lerncoaching, Au-pair, Überbrückungsmöglichkeiten, Freiwilliges Soziales Jahr oder Bundesfreiwilligendiensten, die BIM-Plattform hält wirklich für alle Personengruppen ein vielfältiges Angebot bereit.“