1 Anders als noch in den 1990ern ist das produzierende Gewerbe nicht mehr der größte Sektor in Deutschland. Foto: dpa/Tobias Kleinschmidt

In Deutschland arbeiten so viele Menschen wie noch nie. Was arbeiten sie, wie viel verdienen sie – und wie kommt es, dass in Baden-Württemberg nicht am meisten „geschafft“ wird?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











45,6 Millionen Menschen in Deutschland sind erwerbstätig – ein Rekordwert. Was sie arbeiten, ist so vielfältig wie das Land selbst. Und ihre Arbeit verändert sich: Ein Industrieland im klassischen Sinne ist Deutschland schon lange nicht mehr. Bereits drei von vier Erwerbstätigen arbeiten im Dienstleistungssektor. Längst ist das produzierende Gewerbe nicht mehr der größte Arbeitgeber des Landes. Und in Ostdeutschland arbeiten die Menschen länger als im Westen.