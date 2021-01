Arbeitsmarkt im Zollernalbkreis 7690 Männer und Frauen ohne Beschäftigung

Saisonale Gründe

"Die gestiegene Arbeitslosenzahl ist für uns keine Überraschung. Für den Anstieg der Arbeitslosigkeit im Januar sind in erster Linie saisonale Gründe ausschlaggebend. Hinzu kommen der traditionelle Kündigungstermin und das Ende vieler befristeter Arbeitsverträge zum Jahresende, die ebenfalls zu vermehrten Arbeitslosmeldungen führten", erläutert Anke Traber, Leiterin der Agentur für Arbeit in Balingen. Die Zuwachsrate zum Vormonat sei aber niedriger als in den vergangenen Jahren. Das liege daran, dass wegen Corona die Zahlen ohnehin schon zuvor deutlich höher gewesen seien, so Traber weiter. Im Vergleich zum Dezember stieg die Arbeitslosigkeit um rund sieben Prozent.