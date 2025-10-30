Arbeitsmarkt im Oktober: Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Lörrach sinkt saisonal

Die Arbeitslosenquote ist im Oktober um 0,1 auf 5,4 Prozent gesunken. Die Lörracher Arbeitsagentur spricht von einem saisonbedingt normalen leichten Rückgang.
Wie im Oktober üblich, sinkt die Arbeitslosigkeit „wie erwartet“, insbesondere bei den unter 25-Jährigen, die auch in diesem Monat noch Ausbildungen aufnehmen oder nach der Sommerpause in Beschäftigung gehen, wie es in der Mitteilung der Arbeitsagentur von Donnerstag heißt. Insgesamt waren 11 596 Menschen ohne Beschäftigung, 242 Personen weniger als noch im September. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 5,1 Prozent im Zuständigkeitsbereich der Lörracher Agentur. Dieser umfasst die Kreise Lörrach und Waldshut.