Arbeitsmarkt im Oktober: Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Lörrach sinkt saisonal

Wie im Oktober üblich, sinkt die Arbeitslosigkeit „wie erwartet“, insbesondere bei den unter 25-Jährigen, die auch in diesem Monat noch Ausbildungen aufnehmen oder nach der Sommerpause in Beschäftigung gehen, wie es in der Mitteilung der Arbeitsagentur von Donnerstag heißt. Insgesamt waren 11 596 Menschen ohne Beschäftigung, 242 Personen weniger als noch im September. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 5,1 Prozent im Zuständigkeitsbereich der Lörracher Agentur. Dieser umfasst die Kreise Lörrach und Waldshut.

Jenniefer Schmucker, Leiterin der Lörracher Arbeitsagentur, ordnet die Daten ein: „Der Rückgang der Arbeitslosigkeit im Oktober ist ein gewohntes Bild. Viele junge Menschen, die im Sommer nach Schule oder Ausbildung zunächst arbeitslos waren, starten auch jetzt noch ins Berufsleben oder in eine neue Ausbildung. Das zeigt, dass unsere Betriebe weiterhin bereit sind, junge Menschen auszubilden – auch wenn die wirtschaftliche Lage insgesamt verhalten bleibt. So erfreulich das auch ist, es ist kein Grund, sich zurückzulehnen“, wird Schmucker weiter zitiert. „Wir sehen nämlich auch, dass die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten insgesamt leicht zurückgeht. Das zeigt, dass Betriebe sich bei Neueinstellungen zurückhalten. Die wirtschaftliche Unsicherheit ist spürbar, und sie wirkt sich auch in unserer Region aus.“

Daten und Trends

Nach den aktuellsten Daten waren im Agenturbezirk Lörrach 134 062 Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das entspricht einem Rückgang von 0,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit spiegelt die Region den bundesweiten Trend: Die Konjunktur bleibt schwach, die wirtschaftlichen Unsicherheiten nehmen nicht ab und wirken sich zunehmend auf Einstellungsentscheidungen aus.

Regionale Stärken

„Trotz dieser Herausforderungen stehen wir auf einem stabilen Fundament,“ ergänzt Schmucker. „Die Nähe zur Schweiz, eine starke industrielle Basis und innovative Dienstleister bieten weiterhin Chancen – insbesondere, wenn Unternehmen und Beschäftigte auf Qualifizierung und Anpassung setzen. Hier unterstützen wir gerne mit professioneller Beratung und einem umfangreichen Werkzeugkoffer an Förderinstrumenten. “

Arbeitslosenquote sinkt

Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Lörrach sinkt um 0,1 Prozentpunkte auf 5,1 Prozent. Im Landkreis Lörrach liegt der Anteil der Arbeitslosen an den Erwerbspersonen bei 5,4 Prozent, im Landkreis Waldshut bei 4,8 Prozent. Im Oktober wurden in den Landkreisen Lörrach und Waldshut 11 596 Arbeitslose gezählt. Im Landkreis Lörrach nahm die Arbeitslosigkeit um 148 Personen (minus 2,1 Prozent), im Landkreis Waldshut um 94 Personen (minus zwei Prozent) ab.

Viele Zu- und Abgänge

Im Oktober meldeten sich 2518 Menschen neu oder erneut arbeitslos, 1090 davon direkt aus einer vorherigen Beschäftigung. Gleichzeitig konnten 2778 Menschen ihre Arbeitslosigkeit beenden – 933 von ihnen fanden eine neue Anstellung.

Weniger Stellen

Die Zahl der neu gemeldeten Stellen nahm im Vergleich zum September um 3,4 Prozent ab – im Vergleich zum Vorjahr waren es sogar 27,2 Prozent. Der Gesamtbestand liegt aktuell bei 2765 offenen Stellen und damit 137 Stellen unter dem Wert von September. Viele Unternehmen agierten aufgrund der konjunkturellen Unsicherheiten abwartend und zurückhaltend bei der Meldung zu besetzender Stellen, schlussfolgert die Lörracher Arbeitsagentur daraus.