Arbeitsmarkt im Nordschwarzwald: „Uns steht ein extrem hartes Jahr ins Haus“

1 Es ist nicht die erste Krise, die Agenturchefin Martina Lehmann in ihren bald zehn Jahren an der Spitze der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim zu bewältigen hat. Foto: Thomas Fritsch

Mit vielen guten Nachrichten kann Martina Lehmann nicht dienen, wenn sie an den aktuellen Arbeitsmarkt im Nordschwarzwald denkt. Im Gegenteil: Ihre Prognose für 2025 ist hart und klar: „Uns steht ein extrem hartes Jahr ins Haus.“









Bald zehn Jahre steht Martina Lehmann bereits an der Spitze der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim, sie kennt die Region bestens. Besonders natürlich die Wirtschaft der Region. Hat in dieser einflussreichen Position mit dem Nordschwarzwald schon die Corona-Krise durchgestanden. Und jetzt also die nächste Krise.